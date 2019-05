H&M lancia linea rainbow dedicata a coppie Lgbtqi

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Rachele Nenzi Una collezione composta da capi e accessori estivi colorati pensati per rafforzare "i messaggi di inclusione e di uguaglianza trasmessi dal brand" Un collezionealle. È questa l'iniziativata da H&M, il colosso svedese del abbigliamento low cost. La capsule collection, secondo quanto riportato, è composta da capi colorati proprio per rafforzare "i messaggi di inclusione e di uguaglianza trasmessi dal brand", spiega Emily Björkeheim, Head of Design Divided di H&M. "Chiunque può trovare il capo preferito e indossarlo con sicurezza", aggiunge. Sul sito ufficiale del brand, invece, si legge: "Celebriamo l’amore, l’uguaglianza e l’inclusione in tutte le sue splendide forme". Il colosso svedese è solo l'ultimo di tanti brand a tingersi di arcobaleno. Altri, infatti, hanno già sposato la causa dei diritti per le persone lesbiche, ...

