Due punti è il nuovo singolo di Calcutta prima del tour al via da Treviso audio e testo

Elezioni Europee : in Italia affluenza al 56 - 1% - Due punti e mezzo in meno rispetto al 2014 : Il dato definitivo dell’affluenza in occasione delle Elezioni Europee (7915 sezioni su 7915) è del 56,10%. Cinque anni fa andò alle urne il 58,69% degli Italiani. L’affluenza più alta è stata in Umbria (67,7%) ed Emilia-Romagna (67,3%), la più bassa in Sardegna (36,25%) e in Sicilia (37,51%). L'articolo Elezioni Europee: in Italia affluenza al 56,1%, due punti e mezzo in meno rispetto al 2014 sembra essere il primo su Meteo Web.

Massimo Garavaglia : "Gli 80 euro di Renzi sbagliati da Due punti di vista" : “Gli 80 euro sono sbagliati da due punti di vista. Figurano come dieci miliardi di spesa e non come dieci miliardi di minore pressione fiscale. Sortiscono quindi l’effetto di dare segnali negativi alle agenzie di rating”, dice a La Stampa Massimo Garavaglia, vice ministro all’Economia che spiega: “Gli 80 euro si possono trasformare in detassazione non cambia niente per il destinatario, ma lo Stato presenta conti ...

Bologna - Mihajlovic sicuro : “Obiettivo salvezza : occorrono sei punti - dobbiamo vincere le ultime Due gare…” : Mihajlovic, la conferenza stampa Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. I felsinei, nell’ultima giornata, ospiteranno il Napoli al Dall’Ara. Ecco le parole del tecnico: “L’obiettivo rimane la salvezza, dopo penseremo ad andare il più avanti possibile. Sono rimaste due partite e dobbiamo provare a ottenere sei punti, in quel modo penso che arriveremo ...

Corbo : “Napoli - vittoria e punti rivalutati da Due importanti novità. Se ne terrà conto nel programmare la nuova stagione?” : Antonio Corbo commenta la vittoria del Napoli contro la Soal nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Sulla vittoria si leggono le impronte digitali di Alex Meret. C’è il futuro del Napoli nelle sue mani. Grandi e magnetiche come calamite. Essenziale la prontezza di intervento. Acrobazia sobria e mai teatrale. Meret protegge il Napoli quando l’infelice cambio di Younes per il surreale Verdi, la puntuale crisi del ...

Meno 26 punti in Due - i numeri mettonio a nudo il flop delle romane : La deludente stagione di Roma e Lazio può essere spiegata anche con le statistiche. Il confronto con il campionato precedente dopo 35 giornate è impietoso, pur se non ancora definitivo. Ci dice, per ...

Europa League – E’ tempo di semifinali : TV8 trasmette in chiaro in diretta i punti salienti dei Due match : Europa League: le semifinali in chiaro su TV8, ecco quando e come vederle Destinazione stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan. L’Europa League arriva al suo penultimo atto, che designa le finaliste che si contenderanno, il prossimo 29 maggio, la coppa che garantisce anche un posto in Champions League e in Supercoppa europea. Per non perdersi neanche un’emozione delle semifinali di ritorno, TV8 propone ”diretta Gol”, ...

Champions - sei squadre per Due posti. Arrivo a pari punti? Ecco chi ci andrà : La vittoria dell'Atalanta sul campo del Napoli ha reso ancora più vibrante la lotta per la conquista di un posto in Champions League. Sono ben sei le squadre in lotta per raggiungere questo obiettivo: ...

Pillon : 'Due punti persi'. Sebastiani : 'Bene così' : PESCARA. "Grazie Bepi, Pescara è con te". Il Pescara pareggia, Pillon vince. Il Delfino ai punti avrebbe meritato più del punticino, ma nell'assedio finale non è arrivata la fiammata decisiva. Desta ...

Acciaierie Valbruna brillanti a Milano - ma i Due punti sfumano : La cronaca Le due squadre si affrontano con quintetti veloci e 'leggeri'. Per il Sanga Quaroni in regia, Toffali e Royo Torres in ala, Trianti e Zagni sottocanestro. Per Bolzano Rossi in regia, ...