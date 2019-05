Calenda ci invita a tavola ma solo se cambiamo look Abbiamo un consiglio per lui

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Un miracolo, ecco che cos’è stato. Un miracolo a costo zero,speso 30mila euro per la campagna elettorale in tutta Italia, sfidando l’ostracismo dei media salvo poche lodevoli eccezioni, e il pregiudizio dei molti che ci credevano ininfluenti o scomparsi dalla ribalta. Per non parlare di tutta la retorica del voto utile che si è abbattuta su di noi, e nonsu di noi. Dimentichi che si votava per il Parlamento europeo, dove l’European Green party ha ottenuto uno straordinario successo con un programma sottoscritto da tutti i Partiti Verdi europei e quindi anche da Europa Verde. Per non parlare degli inviti a unità impossibili (“perché non vi siete accordati con Emma Bonino e La sinistra?”, ci chiedono adesso), spesso recapitati a urne chiuse. Ma tant’è, guardiamo avanti. Guardiamo a casa nostra, che ci attendono sfide impegnative. Le cifre parlano chiaro: nel 2014 la lista ...

