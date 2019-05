Pamela Prati fa scena muta a ' Chi l' ha visto?' | la Sciarelli parla di truffe amorose

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Grande curiosità sulla partecipazione dia "Chi l'ha?". Dopo la polemica nata sul web per la decisione della Rai di ospitare la showgirl dopo la confessione fatta a Verissimo, Federicaha giustificato il tutto in diretta ieri sera. Mentre su Canale 5 Barbara D'Urso si 'scagliava' contro la donna e le bugie che avrebbe raccontato, quest'ultima non proferiva parola nella trasmissione della concorrenza. La donna, oltre a commuoversi nell'ascoltare le storie di altre persone truffate per amore, non ha rilasciato nessuna dichiarazione sul suo caso. Laospite '' su Rai 3 Era stato annunciato in 'pompa magna' l'arrivo dinella puntata di "Chi l'ha?" del 29 maggio: nonostante il direttore di Rai 3 abbia fatto un comunicato per precisare che la soubrette non avrebbe ricevuto alcun compenso per questa ospitata, la decisione della rete di ...

CremoniniCesare : Il sole non tornerà più se non la smettete di parlare di Pamela Prati - Pinucciosono : Berlusconi rieletto Pamela Prati ospite a 'chi l'ha visto?' La Lega primo partito in molte città del Sud Il Pd seco… - trash_italiano : @CremoniniCesare vogliamo una tua canzone su Pamela Prati -