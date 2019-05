Blitz antidroga a Cosenza | smantellata rete di spacciatori

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Luca Sablone Tra le accuse figurano anche sequestro di persona, estorsione e rapina: 150 carabinieri impegnati nell'operazione Unadiè stataquesta mattina alle prime luci dell'alba ae nei comuni di Frascati, Sassuolo e Vibo Valentia. Una squadra composta da ben 150 carabinieri del comando provinciale diè dunque riuscita a scoprire l'organizzazione; al termine delsono state disposte 13 misure cautelari. Fondamentale è stata la collaborazione avvenuta con il 14° battaglione carabinieri “Calabria”, lo Squadrone eliportato “Cacciatori di Calabria e il Nucleo cinofili di Vibo Valentia. Attualmente i militari stanno provvedendo anche a 11 perquisizioni domiciliari a carico di coloro che si ritengono essere coinvolti nel traffico di stupefacenti. Ulteriori informazioni dettagliate saranno fornite dal procuratore capo Mario ...

corriereag : Blitz antidroga, arrestato empedoclino - - allnews24eu : Droga: operazione carabinieri, eseguite 13 misure cautelari - AllNews24 - Blitz antidroga dei carabinieri in prov… - savutoweb : Blitz antidroga in provincia di Cosenza, arresti e perquisizioni per vari reati anche fuori regio... -