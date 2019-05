Indennizzo chiusura attività commerciale | domanda | importo | durata

leggioggi

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Torna l’dell’. E questa volta il ripristino è definitivo. Infatti, a distanza di circa due anni – la misura si era arenato sul finire dell’anno 2016 – la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha reso strutturale il bonus economico mensile, pari a 513 euro (che corrisponde al trattamento minimo mensile INPS per l’anno 2019) per i commercianti che si sono visti costretti ad abbassare le serrande del proprio negozio in anticipo rispetto al raggiungimento della pensione di vecchia (ora a 67 anni d’età). Per averne diritto è necessario il possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui l’età anagrafica minima pari a 62 anni per gli uomini, ovvero 57 anni per le donne. Al ritorno dell’incentivo economico, fa compagnia anche l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09%, divenuto anch’esso definitivo, destinato ...

