Il match tra Conte e Salvini dopo il terremoto elettorale

Roland Garros – match infinito tra Travaglia e Mannarino - il francese vince al quinto set dopo quasi 4 ore : Il tennista italiano va in vantaggio due set a uno prima di cedere alla distanza, permettendo al suo avversario di imporsi con il punteggio di 6-7, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 Termina al primo turno l’avventura di Stefano Travaglia al Roland Garros, il tennista italiano lotta come un leone contro Mannarino, perdendo stoicamente al quinto set dopo essere stato in vantaggio prima 1-0 e poi 2-1. Niente da fare però alla distanza per ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : comincia il match tra il romano e l’iberico : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

DIRETTA TAILANDIA ITALIA/ Streaming video e tv : la tradizione del match - Volley - : DIRETTA TAILANDIA ITALIA: info Streaming video e tv della partita di Volley femminile, seconda gara della 1settimana per la Nations league.

Basket - gara-3 Playoff Serie A 2019 : sfida che può essere decisiva tra Avellino e Milano - match point per Sassari contro Brindisi : Per la Sidigas Avellino, l’AX Armani Exchange Milano, l’Happy Casa Brindisi e il Banco di Sardegna Sassari gara-3 delle rispettive Serie dei quarti di finale dei Playoff di Serie A rappresenta già uno snodo cruciale della postseason. Milano in gara-2 è riuscita a pareggiare i conti con Avellino dopo la sconfitta casalinga in gara-1 e ora che la Serie si trasferisce al PalaDelMauro le Scarpette Rosse di coach Simone Pianigiani proveranno a ...

Playoff Basket - il fattore campo è un fattore davvero : Milano si rialza - le altre pronte al match-point in trasferta : Tre serie su quattro possono andare in archivio già tra mercoledì e giovedì sera. Difficile, certo, ma non impossibile. Perché – al netto del tonfo interno dell’Ax Milano in gara-1 contro la Sidigas Avellino – il fattore campo non è un luogo comune ma un fattore per davvero nei quarti di finale dei Playoff di Serie A. Cremona, Venezia e Sassari chiudono il primo doppio impegno interno spostandosi rispettivamente a Trieste, ...

Internazionali d’Italia 2019 : il match tra Marco Cecchinato e Philipp Kohlschreiber rinviato a domani. Piove a Roma : “Questo match non s’ha da fare“. Parafrasando una celeberrima citazione de “I promessi sposi” per qualcosa di ben più ludico, la notizia è ufficiale: il match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra il nostro Marco Cecchinato (n.19 del mondo) e il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.56) non si terrà in serata sul Centrale del Foro Italico, a Roma. L’arrivo della pioggia ...

Upfront 2019 FOX - i trailer delle nuove serie tv da Prodigal Son a Outmatched : La rivoluzione FOX diventata una rete indipendente senza alcuno studio di produzione alle spalle dopo che Disney ha acquistato 20th Century Fox Tv, passa sia dall'arrivo dello sport ma anche da un ricco numero di nuove serie tv ordinate che vanno dal family drama alla soap, dalla commedia al thriller.A differenza di NBC, che ha pubblicato solo i trailer delle novità in partenza in autunno, FOX è più "generosa" e mostra fin da subito i trailer di ...

Baseball - Serie A1 - 4a giornata : Bologna travolge Nettuno - Parma rischia tantissimo nel primo match con Redipuglia : Molte emozioni nel quarto turno di Serie A1 di Baseball, che ha visto scendere in campo quattro incontri (dei quali uno è stato sospeso per pioggia e riprenderà oltre la mezzanotte). Di seguito il riepilogo di quanto accaduto nelle partite giocate oggi. Bologna-Nettuno La Fortitudo UnipolSai replica in maniera ancora più netta il successo di ieri. Non c’è inning in cui i padroni di casa rimangano senza punti, lasciando il City a secco sul ...

DIRETTA UDINESE MILAN PRIMAVERA/ Streaming video tv : la lunga tradizione del match : DIRETTA UDINESE MILAN PRIMAVERA: Streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato PRIMAVERA 1.

Quote Europa League - all’orizzonte un’altra finale inglese : Chelsea e Arsenal favorite su Sisal matchpoint : Quote Europa League – Dopo i colpi di scena che ha regalato la Champions League, è il turno delle semifinaliste di Europa League giocarsi il pass per la finale. E, a guardare le Quote, il calcio inglese domina anche qui, le favorite a passare il turno sono infatti Chelsea e Arsenal, pronte a dar vita a un’altra finale tutta inglese dopo quella decisa in Champions tra Liverpool e Tottenham. Chelsea e Francoforte ripartono dall’1-1 ...

Lozano è il primo round del lungo match tra Raiola e De Laurentiis : De Laurentiis smentisce la trattativa per il rinnovo di Insigne con ritocco (parla solo di prolungamento di contratto) e, complice il Barcellona, Raiola risponde subito, con un gioco al rialzo nella trattativa che riguarda Lozano. Il Napoli aveva pattuito 40 milioni per la cessione del messicano, adesso il Psv rilancia a 50. Potrebbe essere il primo round del “mezzogiorno di fuoco” di cui abbiamo scritto ieri. I duellanti sembrano ...

Softball : non c’è pace neppure per i recuperi - sospeso ancora il match tra Castellana e Parma : Nemmeno due inning: è il tempo che hanno avuto Castellana e Parma per scendere in campo nel recupero della quinta giornata di campionato di Serie A1 di Softball ieri. Poi, il maltempo ha preso di nuovo il sopravvento e ha costretto a fermare tutto, come già era successo il 25 aprile scorso. E’ una Serie A1 che, per il momento, sta pagando pesantemente lo scotto di un calendario compresso per permettere alle Nazionali di programmare la ...

Europa League – E’ tempo di semifinali : TV8 trasmette in chiaro in diretta i punti salienti dei due match : Europa League: le semifinali in chiaro su TV8, ecco quando e come vederle Destinazione stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan. L’Europa League arriva al suo penultimo atto, che designa le finaliste che si contenderanno, il prossimo 29 maggio, la coppa che garantisce anche un posto in Champions League e in Supercoppa europea. Per non perdersi neanche un’emozione delle semifinali di ritorno, TV8 propone ”diretta Gol”, ...

Quote Champions - Liverpool-Barcellona - l’impresa dei Reds a 11.00 su Sisal matchpoint. Un’altra magia di Messi su punizione a 9.00 : Quote Champions – La gara di andata al Camp Nou, vinta dal Barcellona con un netto 3 -0, ha emesso un verdetto durissimo per il Liverpool che ora, per conquistare la finale di Madrid, deve compiere una vera e propria impresa all’Anfield. A confortare le speranze dei Reds c’è il rendimento tra le mura amiche, dove il Liverpool non subisce gol in Champions League dal 18 settembre scorso. Qualificazione a parte, gli inglesi sono ...