Diquattro | «Proseguirà l’accordo tra Dazn e Sky»

calcioefinanza

(Di mercoledì 29 maggio 2019) «L’accordo commerciale con Sky per le partite di Calcioanche per i prossimi due anni. Da quello che ci risulta non ci saranno cambiamenti, stiamo valutando e capendo cosa fare per la prossima stagione». È quanto affermato da Veronica, responsabile diper l’Italia e la Spagna. Il top manager non si è … L'articolo: «l’accordo trae Sky»

Upupa234 : RT @CalcioFinanza: Diquattro, responsabile Italia per Dazn: «Proseguirà l’accordo tra Dazn e Sky» - fenicejuventina : RT @CalcioFinanza: Diquattro, responsabile Italia per Dazn: «Proseguirà l’accordo tra Dazn e Sky» -