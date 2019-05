Uranio impoverito | “trovate tracce nel midollo di soldato suicida” Osservatorio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Era unmalato di leucemia. Il 23 ottobre scorso, aveva scelto il suicidio. “Ignorato dall’amministrazione militare che gli aveva negato tutto”, secondo l’militare, era caduto in “una depressione senza via d’uscita”. Aveva 40 anni. A 7 mesi dalla sua morte, stando a quanto annuncia lo stesso, nel suosono state trovatedi. E adesso la procura di Torino vuole chiarire la la morte del caporal maggiore scelto degli alpini e capire come e perché è entrato in contatto con l’. Quest’ultima vicenda rappresenta “una svolta storica del casoche sgombra il campo da ogni dubbio sia sull’esposizione che sulla nocività di questo materiale”, sostiene l’. Ad oggi, sono più di 7.500 i militari malati di tumore. I morti registrati 366. ...

