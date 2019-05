Salvini: "30 miliardi per la Flat tax"

matteosalvinimi : #Salvini: ma vi pare normale che per regole del passato in un momento storico in cui ci sono 5 milioni di disoccupa… - HuffPostItalia : Bruxelles rovina la festa di Salvini e fa schizzare lo spread: 'In arrivo la lettera, possibile multa da 3,5 miliar… - matteosalvinimi : #Salvini: 15% per le imprese. Imprenditori italiani sono i migliori al mondo. ???? Costo? Tra i 30 e i 50 miliardi, c… -

"Trentadi euro, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare in Consiglio dei Ministri e in Parlamento studiata dagli economisti della Lega" per la "riduzione fiscale, la 'tassa piatta' sui redditi delle imprese e delle famiglie almeno fino a 50mila euro". Così il vicepremier. E parlando in diretta Facebook dice all'Ue:"E' finito il tempo delle letterine,dei richiami"."Se fra un anno saremo stati bravi il debito sarà sceso e il Pil sarà salito".E "l'Iva non aumenta".(Di martedì 28 maggio 2019)