RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019 | ESTERO Parlamento Ue | maggioranza vs sovranisti?

ELEZIONI COMUNALI 2019 - RISULTATI E BALLOTTAGGI/ 27 Capoluoghi - Pd vince 6a5 : M5s ko : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019: 27 Capoluoghi, Centrosinistra batte Lega-FI-FdI 6 a 5, M5s invece crolla alle Amministrative

RISULTATI ITALIA ELEZIONI EUROPEE 2019/ Salvini sfida il Governo : base M5s vs Di Maio : RISULTATI ITALIA ELEZIONI EUROPEE 2019: Salvini sfida Bruxelles e Governo dopo il trionfo della Lega, base M5s infuriata contro Di Maio

RISULTATI ELEZIONI Bergamo 2019 : consiglieri eletti - nomi e preferenze : Risultati elezioni Bergamo 2019: consiglieri eletti, nomi e preferenze Non si è votato solo per le Europee e le Regionali Piemontesi, infatti, sono stati chiamati alle urne anche più di 3.800 comuni tra cui importanti città come Bergamo. Risultati elezioni Bergamo: riconferma per Giorgio Gori A Bergamo, rieletto al primo turno il sindaco uscente di centrosinistra Giorgio Gori: ha preso il 55,33% equivalente a 34.499 voti. Il suo ...

RISULTATI ELEZIONI comunali Ferrara 2019 : voti candidati e ballottaggio : Risultati elezioni comunali Ferrara 2019: voti candidati e ballottaggio In 5 anni l’umore degli elettori ferraresi è drasticamente cambiato. Basta confrontare i Risultati elezioni comunali Ferrara 2019 con quelli del 2014 per capirlo. Nel 2014 il candidato di centrosinistra Tiziano Tagliani ottenne il 55,5% delle preferenze, senza dover faticare contro il candidato di centrodestra Vittorio Anselmi, fermo a 17,7%. Allora il Movimento 5 ...

RISULTATI ELEZIONI Firenze 2019 : consiglieri comunali eletti - nomi e preferenze : Risultati elezioni Firenze 2019: consiglieri comunali eletti, nomi e preferenze Il 26 maggio non si è votato solo per le Europee e per le Regionali in Piemonte, infatti, si è svolta anche un’importante tornata di amministrative che ha coinvolto oltre 3.800 comuni. Tra questi anche Firenze. Risultati elezioni Firenze: riconferma per Dario Nardella Il capoluogo toscano ha riconfermato, come previsto dai sondaggi, il sindaco uscente di ...

Elezioni europee 2019 : i RISULTATI del voto in Italia : I risultati del voto in Italia e la composizione del nuovo Parlamento europeo: notizie in diretta, risultati dei partiti...

RISULTATI ELEZIONI Modena 2019 : consiglieri comunali eletti - nomi e voti : Risultati elezioni Modena 2019: consiglieri comunali eletti, nomi e voti Dopo il 2014, quando alle ultime amministrative si andò al ballottaggio, il centrosinistra conquista Modena al primo turno. In una città che è sempre stata sua (nel 2014 ci fu il ballottaggio veramente per poco), il centrosinistra, forte anche dei consensi registrati nella città emiliana per il PD parlando di europee, può dormire ancora sonni tranquilli con la ...

RISULTATI ELEZIONI Europee 2019 Italia/ Diretta - seggi e eletti : alleanze e scenari : Elezioni Europee 2019: Risultati seggi ed eletti Italia. Diretta, voti definitivi: trionfo Lega al 34%, crollo M5s al 17%. Salvini straccia Di Maio

RISULTATI ELEZIONI Comunali 2019 Diretta/ Vercelli - lite ai seggi : arriva la polizia : Risultati Elezioni Comunali 2019, Diretta amministrative: spoglio voto. Vercelli, lite ai seggi: arriva la polizia. Le ultime notizie.

Elezioni comunali - tutti i RISULTATI : bene il centrosinistra - regge centrodestra e sparisce il M5s : I risultati delle Elezioni comunali evidenziano importanti vittorie al primo turno per il centrosinistra (con conferme al primo turno a Firenze, Bari, Bergamo e Pesaro) e qualche successo anche per il centrodestra (a Perugia, Urbino e Pescara). In molti altri comuni si andrà al ballottaggio, con il Movimento 5 Stelle quasi ovunque fuori dai giochi.Continua a leggere

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019 DIRETTA/ Pd vince a Firenze - Bergamo - Modena e Bari : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019, DIRETTA voto amministrative. Il Pd vince a Firenze, Bergamo, Modena e Bari. Le ultime notizie.

Il Sindaco di Pisa Michele Conti commenta i RISULTATI delle elezioni : “A Pontedera andiamo al ballottaggio e noi saremo al fianco di Matteo Bagnoli – dichiara Conti-. Le elezioni Europee 2019

Elezioni comunali 2019 - RISULTATI dello spoglio in diretta. Il M5S perde Livorno - Perugia al centrodestra - Gori confermato sindaco a Bergamo. : Elezioni amministrative, la diretta dello spoglio al via tra qualche minuto: il M5S perde Livorno, il centrosinista si conferma a Firenze e Bari mentre il centrodestra riesce a tenere la...

Elezioni comunali e Regione Piemonte : riconfermati a Firenze Nardella - Decaro a Bari - Gori a Bergamo Tutti i RISULTATI : Il Piemonte va al centrodestra di Alberto Cirio: battuto il governatore uscente Chiamparino. In Emilia Romagna Ferrara alla Lega, a Modena vince il Pd, a Perugia conferma del centrodestra. A Nusco riconferma per De Mita