Rai | decisione impensabile su Pamela Prati | la strana voce che gira su Federica Sciarelli

Che tempo che fa - la decisione della Rai su Fabio Fazio : "A brevissimo l'annuncio" : È in dirittura d’arrivo l’intesa tra l’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, e Fabio Fazio per il passaggio del conduttore di Che tempo che fa a Rai2 nella prossima stagione autunnale. Con il pieno benestare di Carlo Freccero, direttore "sovranista" della rete, che peraltro ha già avuto modo

Domenica In - improvviso colpo di scena dai vertici Rai : la decisione sull'ospitata di Massimo Giletti : Dopo lo stop dell'ospitata di Maria De Filippi, salta un altro nome, quello di Massimo Giletti dall'amica Mara Venier nella penultima puntata di Domenica in. Secondo quanto apprende il sito TvBlog pare infatti che l'AD Rai Fabrizio Salini abbia bloccato la presenza di Giletti Domenica da Mara Venie

Arriva il tRailer di What If - la serie con Renée Zellweger promette di svelare come un’unica decisione sbagliata possa sconvolgere un’intera esistenza : A distanza di quasi un mese dal primo teaser, Netflix rilascia finalmente il trailer di What If, una miniserie originale disponibile in streaming dal 24 maggio. La protagonista è Renée Zellweger, di nuovo sulla cresta dell'onda grazie a una biopic su Judy Garland e a una serie dalle atmosfere inquietanti e indecifrabili, la prima dopo più di 18 anni. Il trailer di What If mostra infatti Zellweger nei panni di una misteriosa benefattrice. Al ...

Squalifica Raiola - la sua versione : “Decisione ispirata da logiche di palazzo” : Con una dichiarazione all’ANSA, Mino Raiola reagisce alla Squalifica di 3 mesi decisa dalla Commissione procuratori sportivi della Figc, che ha fermato per 2 mesi anche suo cugino, Vincenzo Raiola. Ecco le parole del famoso agente. “Questa sospensione in Italia non è una sorpresa, purtroppo. Personalmente temo sia una decisione ispirata da logiche di palazzo, senza tener conto della realtà. Suppongo che non mi abbiano ...

Incontro Raiola-ADL-Insigne : la decisione di Lorenzo! I dettagli della giornata : Lorenzo Insigne caso rientrato Lorenzo Insigne ha confermato di volere restare a Napoli. Questa mattina c’è stato l’Incontro chiarificatore in cui erano presenti De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti, Raiola e lo stesso capitano del Napoli. Il capitano ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro con il Napoli e la società non ha alcuna intenzione di cederlo. I dettagli della giornata sono riportati dal sito ufficiale di ...

Vieni da Me - decisione di Rai 1 : stop per Caterina Balivo - chi va in onda oggi al suo posto : Brutte notizie per chi ama Vieni da Me di Caterina Balivo: oggi, venerdì 19 aprile, il programma di Rai 1 non andrà in onda. Al suo posto ecco A sua immagine, programma religioso che ricorre il Venerdì Santo. La rete ammiraglia di Viale Mazzini dedicherà ampio spazio alle celebrazioni con lo Special

Rai Premium - Rai Movie e l’insensata decisione di chiuderli : Rai Movie Andare a modificare uno status quo che funziona è già di per sè una mossa azzardata. Se poi l’assetto entrante appare più debole del precedente, già dalla partenza, più che di nuova visione strategica sarebbe forse corretto parlare di imminente harakiri. Questo è quello che potrebbe succedere in casa Rai, con l’annunciata chiusura di Rai Movie e di Rai Premium, prevista dal piano strategico fortemente voluto ...