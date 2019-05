Obesità | la Puglia è la regione italiana con la più alta percentuale di obesi

gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Nei Paesi dell'Unione Europea, a quanto pare, un adulto su sei è considerato obeso. E anche se l’Italia, insieme alla Romania, si qualifica come la nazione con la più bassadi persone affette da questa condizione, è assolutamente fondamentale portare avanti la lotta alla cattiva alimentazione e a tutti gli altri fattori che possono portare a sovrappeso età. Lo sottolinea con decisione il più recente Rapporto Osservasalute, secondo cui oltre un terzo della popolazione dai 18 anni in su (35,4%) è di fatto in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è obesa (10,5%). Le differenze per quanto riguarda le realtà territoriali, come sottolinea lo studio, confermano sostanzialmente la fotografia già scattata negli scorsi anni: le regioni meridionali presentano la prevalenza piùdi persone obese, ...

