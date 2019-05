Grande Fratello 16 | Daniele riceve una lettera dai suoi genitori | Dimenticati dei

blogo

(Di martedì 28 maggio 2019)Dal Moro, concorrente del16, ha ricevuto unada parte dei propri.Prima dire lae di leggerla davanti ai telespettatori,ha visto un filmato che ha raccolto tanti sfoghi diriguardanti il suo passato ("Nella vita, ho sofferto tanto", "Sono stato un cazzone, ho perso solo tempo", "La maggior parte delle persone non capiranno niente di me neanche dopo due mesi", "Se sto male, non lo dico a nessuno", "Non sono mai stato felice davvero ma tutte le persone che mi vedono pensano che sono felice", "Dai 20 anni fino all'anno scorso, sono stato di merda", "E' da quando ho memoria che soffro", "Mia madre mi ha detto che non mi ha visto mai felice nella mia vita ed è la verità", "Sono arrivato ad un punto da non avere più paura della morte perché non mi interessava più essere vivo", "Io ho avuto delle persone che non ...

QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - davidemaggio : #ElianaMichelazzo domani al Grande Fratello #GF16 Mediaset fermi anche la sola ospitata dell'agente per conoscere… - GrandeFratello : Vladimir Luxuria ospite a sorpresa nella Casa di Grande Fratello, questa sera lunedì 20 maggio in prima serata. Lux… -