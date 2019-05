Sword Art Online | Fatal Bullet Complete Edition sarà disponibile in estate su Nintendo

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) Bandai Namco ha annunciato oggi cheArtsuSwitch a partire dall'8 agosto in Giappone ed il giorno successivo anche sul territorio europeo. Come riporta Gematsu, questa(giàsu PS4, Xbox One e PC) conterrà i seguenti contenuti:Inoltre la versione Switch del gioco supporterà la modalità battle royale locale per 8 giocatori, sia in locale che tramite wireless, senza contare la possibilità di mirare utilizzando i sensori presenti nei Joy-Con. Di seguito potete dare un'occhiata al nuovo trailer pubblicato da Bandai Namco.Leggi altro...

