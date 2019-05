Sarri prossimo tecnico Juve! Sky conferma | “L’assalto dopo la finale di Europa League”

forzazzurri

(Di lunedì 27 maggio 2019) Maurizioin pole come nuovodella Juveresta in pole position per la panchina della Juventus per la prossima stagione. L’assaltoladi EL. Il club bianconero è all’attenta ricerca delallenatore.ladiLeague, i rappresentanti di Maurizio: Fali Ramadani e Marina Granovskaia si incontreranno per decidere il futuro dell’allenatore del Chelsea. A riportare la notizia dell’assalto bianconero suè la redazione di Sky Sport 24:ladiLeague eladi Champions League, duqnue, i bianconeri proveranno l’assalto aldi Figline. Ancora una settimana e poi i tifosi bianconeri potranno salutare il nuovo allenatore. L’alternativa resta Simone Inzaghi della Lazio. Leggi anche PSG, nuova strategia di mercato: Allan il primo nome per il post Rabiot. ...

AndreaBricchi77 : Inzaghi NON sarà il prossimo allenatore della Juve. Notizia sicura al 100%. E nemmeno del Milan (sicura al 99%). Al… - AleTanzini : Dopo la 'fastidiosa', ma necessaria, parentesi delle #ElezioniEuropee2019, chiedo al paese di tornare ad affrontare… - Bibbi677 : @Sport_Mediaset @MomblanOfficial Cioè, per due mesi ci haindetto che per te il prossimo allenatore sarebbe stato Gu… -