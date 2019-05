La Lega Vince Ovunque in Abruzzo | il M5S Sprofonda ed il PD non Tiene Botta

Per Mimmo Lucano doppia sconfitta : a Riace vince la Lega sia alle europee sia alle comunali : doppia sconfitta per Mimmo Lucano nella tornata elettorale di domenica. Dopo aver dato la vittoria alle europee alla Lega, anche alle elezioni comunali Riace (Reggio Calabria) ha inflitto un altro dispiacere al suo ex sindaco, diventato negli ultimi anni simbolo delle politiche di accoglienza in Italia, attualmente in regime di divieto di dimora per il suo coinvolgimento in un’inchiesta della procura di Locri per presunte ...

Motori – Ducati Hypermotard 950 vince il Concorso d’ELeganza di Villa d’Este [GALLERY] : La Ducati Hypermotard 950 Concept si aggiudica il primo posto nella categoria “Concept Bike: Nuovi Design e Prototipi presentati da Case Produttrici e Progettisti Indipendenti” Una versione inedita dell’Hypermotard 950 si è aggiudicata il primo posto nella categoria “Concept Bike: Nuovi Design e Prototipi presentati da Case Produttrici e Progettisti Indipendenti” al prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este, svoltosi a ...

Lampedusa : vince la Lega - ma Pietro Bartolo - il medico salva migranti dell'isola - vola a Bruxelles : "Evidentemente l'immigrazione regolata non è solo un mio capriccio ma è una delle battaglie da vincere nel nuovo Parlamento europeo", è il commento di Salvini il giorno dopo le elezioni

Europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo regole Ue». Di Maio : «Facciamo la flat tax» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

La Lega Vince a Riace e a Lampedusa : «Ormai accogliere migranti è diventata una colpa» : Il sindaco Salvatore Martello se la prende col governo: «accogliere i migranti è diventata una colpa». Ma la vera delusione è l’astensionismo: ha votato il 24% degli elettori, appena 1440 su 5 mila

Lance Armstrong non si pente : “Ho fatto quello che dovevo per vincere - era ilLegale ma non cambierei nulla” : Lance Armstrong non smette mai di fare parlare di sé anche se è fuori dal mondo del ciclismo da ormai sette anni. Il texano è stato bannato a vita dalla UCI e privato dei sette Tour de France vinti dopo che ha confessato di aver usato sostanze dopanti nel corso del suo decennio trionfale. Il 47enne ha rilasciato un’intervista alla NBC in cui non ha mostrato il minimo pentimento: “Abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere. Non era ...

Salvini : se Lega Vince europee non chiederò poltrone ma flat tax. Di Maio : abolizione abuso ufficio? Basta str... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...

Salvini : "La Lega vincerà - ma lunedì non cambierà il governo" : Il vicepremier cerca di abbassare i toni della polemica con Luigi Di Maio e assicura: "Nessun attrito con il Colle, è decisivo approvare il dl Sicurezza bis". Il leader della Lega vorrebbe arrivare all'accordo già oggi, ma il premier Conte frena

Treccine - coppa in mano e retina del canestro : Daniel Hackett vince l’EuroLega! La dedica è bellissima [FOTO] : Il CSKA Mosca batte l’Anadolu Efes nella finale di Eurolega: Daniel Hackett mette il trofeo in bacheca e pubblica una splendida dedica social Ieri notte il CSKA Mosca ha vinto la finale di Eurolega, laureandosi campione d’Europa. La formazione russa ha superato 83-91 l’Anadolu Efes, trascinata dai 20 punti di Higgins e Clyburn, ma anche dalla solida prova di Daniel Hackett, capace di mettere insieme 7 punti, 5 assist e 3 rimbalzi. Il ...

Final Four EuroLega – Clamorosa eliminazione del Fenerbahce - l’Efes vince 73-92 e vola in finale : La formazione di Istanbul torna nelle Final Four dopo 19 anni e stacca subito il pass per la Finale, battendo la capolista della regular season Prima grandissima sorpresa nelle Final Four di Eurolega, il Fenerbahce prima in classifica nella regular season esce di scena, perdendo malamente in semiFinale contro l’Anadolu Efes. Coach Obradovic paga pesantemente le assenze di Gigi Datome e Joffrey Lauvergne, subendo il gioco degli ...

Matteo Salvini - l'avvertimento di Paolo Becchi : "Brutti segnali per la Lega. Cosa deve fare per vincere" : Dai ballottaggi in Sicilia un "brutto segnale" per Matteo Salvini. Secondo Paolo Becchi il risultato in controtendenza del Movimento 5 Stelle (due vittorie in solitaria) e della Lega (due sconfitte, con Forza Italia che si allea con il Pd) rispetto alle ultime amministrative testimonia come "nel Mer