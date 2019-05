calcioefinanza

(Di lunedì 27 maggio 2019) La stagione che ci stiamo mettendo alle spalle ha segnato l’ennesimo trionfo in ambito nazionale per la, che ha messo in bacheca l’ottavo scudetto conscutivo. Nonostante il rammarico per non essere riusciti ad andare oltre i quarti in Champions League, questo successo è la dimostrazione di come il club pluricampione d’Italia non lasci niente … L'articolo Ladanel

FinancialSs : La Juventus ricerca match analyst da inserire nel team - TifosiBN : Buon #lunedí e buona settimana agli amici di - ArturoDb72 : RT @aishyte: @cierresettejuve Fresco fresco da Telegram. Non volendo recare danno ad alcuno, mi sono fatto una ricerca in giro. Il risult… -