Chi è Carolina Castagna | la figlia di Alberto

dilei

(Di lunedì 27 maggio 2019)è stato un’icona della televisione degli anni ’90 e ci piace ricordarlo così, come un novello Cupido, nello studio di Stranamore con in sottofondo “All you need is love” dei Beatles. Ogginon c’è più ma il suo ricordo è vivo in noi telespettatori e in tutte le persone che lo hanno amato come amico, marito e padre.aveva solo 13 anni quando ha appreso la notizia della morte del padre, un duro colpo che ancora oggi è difficile da mandar giù. Chi è? Una ragazza semplice, umile e acqua e sapone: dal fisico statuario, i lunghi capelli castani e gli occhi grandi e profondi è di una bellezza spontanea e disarmante. Basta guardare il suo profilo Instagram per capire che è una grande amante dei viaggi attorno al mondo e dello sport, in tutte le sue forme, e che ama divertirsi come tutte le ragazze della sua età. ...

ValerioLivia : RT @ImSophiaPLMS: @carolinasanter1 @isidemoni @DemoFranca @MomiraMonika @GPeruz @giuliavaldi @LibriAmati @domenicodifatta @AntBon87 @vighic… - DemoFranca : RT @ImSophiaPLMS: @carolinasanter1 @isidemoni @DemoFranca @MomiraMonika @GPeruz @giuliavaldi @LibriAmati @domenicodifatta @AntBon87 @vighic… - Theghostqueen4 : Elisa. Le spano cercate qualcuno del pianeta luna che uccida Carolina per sempre 'madre' di Fabio e moglia di cipri… -