“Beccati!” Tish e Alberto | è successo dopo la finale di Amici Ed è pioggia di applausi

(Di lunedì 27 maggio 2019)la vittoria, la festa. Con qualcuno di speciale vicino.Urso non smette di far parlare di se. Eccolo di nuovo con la bellissima, sua ex fidanzata forse non dimenticata del tutto. Eppure i due hanno avuto modo di incontrarsi una volta che i riflettori si sono spenti sulla scuola di, infatti, avrebbe raggiunto il vincitore del talent con cui si sarebbe recata insieme alla festa di18. Dalle immagini che circolano in rete, vediamo i due ex fidanzati stretti in un abbraccio mentre ballano un lento: vederli così vicini ha riacceso le speranze dei fan che vorrebbero vederli di nuovo insieme. La verità però sarebbe altre e i due non sarebbero in procinto di tornare insieme.Urso è ritornato sui social, dove ha scritto un messaggio che ha sorpreso tutti, ma non ha parlato di. Durante una delle ultime Instagram stories pubblicate dalla cantante, ...

