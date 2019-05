Pronostici Mondiale U-20 28-05-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 26 maggio 2019) Ie l’delle gare del Gruppo E e F delU-20; Martedì 28 MaggioU-20 / POLONIA /– Continua ilU-20 in Polonia, e in questa giornata è il turno del Gruppo E e del Gruppo F, pronti al loro 2° turno.Gruppo EPanama – Francia, ore 18:00La Francia, favorita nel raggiungere la prima posizione in questo raggruppamento, sfiderà allo Zdzislaw Krzyszkowiak Stadium, Panama.I padroni di casa di giornata vengono dal pareggio ottenuto nella giornata precedente, ma difficilmente riusciranno a ottenere qualche punto in questa gara. I transalpini, invece, hanno vinto al proprio debutto e anche in questa giornata partono con tutti i favori del pronostico per conquistare i 3 punti e la qualificazione alla Fase a Eliminazione Diretta.PRONOSTICO: 2 + OVER 2,5Arabia Saudita – Mali, ore 20:30Allo Stadion Miejski andrà in scena la sfida ...

