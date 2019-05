Progetto Ryder Cup 2022 | oltre 4000 persone al secondo evento della Road to Rome

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019) “Golf in piazza”: a Parma show e festa bambini. In Piazza Garibaldi4.000per il2019to. Entusiasmo, sorrisi e divertimento Festa dello sport anche per tantissimi bambini a Parma che, con “Golf in Piazza”,2019to, ha trasformato Piazza Giuseppe Garibaldi, fulcro centralecittà, in un green. Alla presenza di Gian Paolo Montali, Direttore Generale delCup4.000hanno preso confidenza, tra swing e putt, con uno sport inclusivo e aggregante: per tutti. Respirando la magia del golf all’interno di uno scenario davvero suggestivo. Dieci i percorsi allestiti con tanti contest che hanno permesso ad appassionati e neofiti di mettere in mostra le proprie abilità sotto l’attenta guida di tecnici qualificati. Sorrisi, divertimento e passione, per una ...

ComuneParma : RT @FederGolf: Progetto Ryder Cup 2022: in Piazza Garibaldi oltre 4.000 persone per il secondo evento stagionale della Road to Rome 2022. E… - FederGolf : Progetto Ryder Cup 2022: in Piazza Garibaldi oltre 4.000 persone per il secondo evento stagionale della Road to Rom… -