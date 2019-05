Tragedia in Calabria | uomo si getta da un viadotto della A2

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Un, alle prime luci dell'alba, si è suicidatondosi nel vuoto da unautostradale presente in. La vittima dopo un volo di diversi metri di altezza si è schiantato drammaticamente al suolo e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sulla dinamica indagano le forze dell'ordine giunte sul luogo. Sempre in, un giovane di 26 anni perde la vita mentre stava lavorando in un terreno agricolo., 57enne sinel vuoto e muore Alle prime luci di oggi 25 maggio, undi 57 anni di cui al momento si conoscono solo le iniziali del nome P. C., si è suicidatondosi nel vuoto su uno dei viadotti dell'autostra A2 del Mediterraneo, nel reggino, precisamente nei pressi di Pentimele. L', residente nel comune di Gallico, dalle prime informazioni che ci giungono, sembrerebbe si fosse recato sul“cava Leone” a bordosua autovettura ...

LaCnews24 : Dramma a Reggio Calabria, uomo si lancia dal viadotto autostradale #calabrianotizie #newscalabria - lightmoon972 : RT @infoitinterno: Tragedia a Reggio Calabria, scoperti due cadaveri Si tratta di una coppia, marito e moglie a Gallico Marina https://t.co… - infoitinterno : Tragedia a Reggio Calabria, scoperti due cadaveri Si tratta di una coppia, marito e moglie a Gallico Marina -