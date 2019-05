Spagna, arrestati 4 italiani dopo rissa

Agenzia_Ansa : Quattro italiani arrestati in #Spagna dopo una rissa. Un video choc documenta tutto. Ragazzo spagnolo grave dopo un… - repubblica : Spagna, quattro italiani studenti Erasmus arrestati dopo una violenta rissa, grave un ragazzo - neXtquotidiano : I quattro italiani arrestati per aver picchiato uno spagnolo -

Quattroin manette a Cadice, in, per aver pestato un giovane, ora ricoverato in gravi condizioni. Il quotidiano Diario di Càdiz ha diffuso il video dell'aggressione, in cui si vede il ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e poi ricevere un calcio in testa che lo lascia incosciente. Sconosciute le cause della, avvenuta in una zona della movida. I quattro, studenti Erasmus, sono stati trasferiti alla stazione della polizia di San Fernando,in attesa del processo.(Di sabato 25 maggio 2019)