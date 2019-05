Sicilia | trovato morto un altro capodoglio | è il quinto in una settimana

Capodoglio di 6 metri trovato morto in Sicilia : il quinto in 7 giorni : Un Capodoglio di 6 metri in stato di decomposizione è stato trovato a 4 miglia al largo di Stromboli, nelle Eolie. quinto esemplare morto in Sicilia

Sicilia - quinto capodoglio trovato morto in una settimana : si ipotizza una possibile infezione : Un altro esemplare di capodoglio, della grandezza di circa 6 metri e in stato di decomposizione, è stato trovato a 4 miglia al largo di Stromboli, nelle isole Eolie. Questa è la quinta carcassa rinvenuta in Sicilia in una settimana. “La quantità di plastica trovata nei capodogli non può giustificare la morte – sostiene Carmelo Isgrò del museo della fauna dell’Università di Messina – La causa va cercata altrove: forse ...

Strage di capodogli in Sicilia - quarto esemplare trovato morto in pochi giorni : L'ultimo terribile ritrovamento arriva da Favignana, nell'arcipelago delle Egadi, dove l'esemplare è stato rinvenuto in mare nei pressi dell’Area marina protetta. Si tratta di un giovane esemplare lungo circa 7 metri in avanzato stato di decomposizione. È il quarto caso in pochi giorni lungo le coste della Sicilia.

Un giovane capodoglio spiaggiato è stato trovato venerdì a Cefalù - in Sicilia : Un giovane capodoglio di 6 anni è stato trovato morto venerdì sulla spiaggia di Cefalù, in Sicilia. Secondo l’organizzazione ambientalista Greenpeace, che ha condiviso le immagini dell’animale, nel suo stomaco è stata trovata molta plastica, anche se per il momento