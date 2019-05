Padova Ciclista travolto da una moto | bici spezzata a metà | morto dopo un volo di 10

fanpage

(Di sabato 25 maggio 2019) Il dramma nella mattinata di sabato 25 maggio a Santa Giustina in Colle: il 78enne è stato sbalzato per una decina di metriil violento impatto con unaguidata da un 28enne di origini romene. Sul posto anche l'elisoccorso, ma per ilnon c'è stato niente da fare.

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Ciclista 76enne sbuca dall'Ostiglia travolto da un giovane sulla Suzuki Volo di 10 metri, muore sull'asfalto https://t.… - GHERARDIMAURO1 : Ciclista 76enne sbuca dall'Ostiglia travolto da un giovane sulla Suzuki Volo di 10 metri, muore sull'asfalto - mattinodipadova : Schianto contro una moto, ciclista muore a Santa Giustina in Colle -