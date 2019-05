Lei muore di tumore | lui si toglie la vita in ospedale | Ti amo | sto per

Roma : Lei muore di tumore - lui si toglie la vita in ospedale : Lei muore per un tumore. Appresa la notizia lui si toglie la vita, buttandosi dalle scale del Policlinico Gemelli. Un gesto compiuto pronunciando un’ultima frase: “Ti amo, ti sto per raggiungere”. La storia drammatica, accaduta giovedì scorso, è pubblicata dal quotidiano ‘Il Tempo’. “Nonostante le cure dei medici – spiega il quotidiano – la ragazza non è riuscita a sconfiggere quel male che la ...

Cosenza - coppia di fidanzati in moto si schianta contro auto : Lei muore - lui è gravissimo : Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di una giovane donna di 33 anni ed il ferimento del suo fidanzato. Entrambi stavano viaggiando a bordo di una moto, quando per cause ancora da accertare, si sono andati a schiantare frontalmente contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Per lei non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre lui è stato trasportato d'urgenza in ...

Padre litiga con la figlia - Lei lo colpisce : l’uomo muore per una ferita : Lorenzo Sciaquatori, è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una coltellata. Era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza ascoltata da carabinieri e pm in caserma

Sposi in luna di miele sentono un cattivo odore nella loro stanza di un resort a 5 stelle : poco dopo Lei muore : Quanto avvenuto in un resort a 5 stelle dello Sri Lanka è degno di un romanzo di Agatha Christie. Una coppia inglese, Usheila Patel e suo marito, Khilan Chandaria, dopo essersi sposata a Brent, nel nord di Londra, il 19 aprile scorso è partita per la luna di miele a Galle, città costiera del Paese asiatico. Appena entrati nella loro camera del lussuoso albergo però, hanno avvertito un odore sgradevole e da lì il loro viaggio si è trasformato in ...

Dramma per coppia in luna di miele - strano odore in hotel : Lei muore - lui finisce in ospedale : La coppia di trentenni inglesi era in vacanza in un hotel a cinque stelle in Sri Lanka per la luna di miele. Hanno avvertito un forte e strano odore nella loro stanza poi hanno mangiato in camera e si sono sentiti male. Quando hanno chiesto aiuto e sono stati portati in ospedale, per la donna era ormai troppo tardi.

Bari - incidente : fidanzato 27enne muore sul colpo - Lei tre giorni dopo a 24 anni : Avevano appena ventisette e ventiquattro anni, eppure, il destino ha deciso di prendersi gioco di loro e di stroncare la loro vita così precocemente. Questo è quanto accaduto in provincia di Bari, precisamente nel comune di Altamura, dove a causa di un incidente stradale, Marco Massaro e Mara Notario sono deceduti provocando un grandissimo dolore tra i loro famigliari e amici. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, ...

Bari - anziano fa sesso con prostituta e muore : Lei chiede i 30 euro della prestazione ai carabinieri : Un arzillo anziano si è intrattenuto con una prostituta nelle campagne di Sovereto, una piccola frazione del comune pugliese di Terlizzi, ma non ha retto ad un malore ed è deceduto. La vittima è un uomo di 76 anni, originario di Casamassima, morto durante un rapporto sessuale a pagamento. L’anziano

Novara - colpisce l’anziana moglie con un coltello e tenta il suicidio : Lei muore - lui è salvo : L'omicidio e il tentato suicidio venerdì sera a Caltignana, paese di poco più di 2500 abitanti nella provincia di Novara, poche ore dopo un'altra tragedia familiare registrata nel Bolognese. Alberto Porrazzo, 88 anni, ha prima ucciso la moglie a coltellate e poi, con lo stesso coltello, ha tentato il suicidio.Continua a leggere