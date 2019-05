Falco Evo | l’occhio dal cielo in caso di calamità

ilfogliettone

(Di sabato 25 maggio 2019) Questo aereo si chiamaEVO, è un Apr cioè un drone a pilotaggio remoto, prodotto in Italia dalla divisione velivoli di Leonardo ed è stato impiegato nell'ambito di una simulazione di un evento catastrofico, un ipotetico terremoto di 6 gradi Richter, per testare il modello di gestione tra militari, civili e strutture sanitarie in potenziali situazioni di emergenza o di crisi. L'esercitazione si è svolta sull'isola di Lampedusa, in Sicilia, in collaborazione con Siaarti, la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva.Il drone si è rivelato utile soprattutto per la prima ricognizione delle aree colpite e l acquisizione delle informazioni attraverso i suoi sensori. I dati raccolti, elaborati dai centri di controllo, sono stati essenziali per la gestione dell'evento. Non è la prima volta che questo tipo di aeroplano viene impiegato in situazioni simili, ...

