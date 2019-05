Cadice | quattro italiani arrestati dopo una rissa

tgcom24.mediaset

(Di sabato 25 maggio 2019) Il quotidiano Diario de Cadiz pubblica un video shock dell'aggressione, in cui si vede un ragazzo ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente.

Corriere : Cadice, quattro studenti italiani Erasmus arrestati dopo una rissa - DEMY1958 : Rissa finisce nel dramma a Cadice, arrestati 4 quattro italiani studenti Erasmus Video choc - la_gata_lova : Cadice, quattro italiani studenti Erasmus, arrestati dopo una rissa: grave un ragazzo spagnolo (Inviato dall‘app di… -