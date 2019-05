Pagelle Giro d’Italia 2019 | i voti della tredicesima tappa | Zakarin show | Nibali e Roglic

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019) Unadavvero spettacolare laper ild’Italia: da Pinerolo fino in vetta, ad oltre 2000 metri di altitudine, a Cerasole Reale, con ben tre GPM da affrontare. Una giornata intensissima, corsa a tutta dal primo all’ultimo chilometro: a trionfare è stato un redivivo Ilnur. Tantissime le variazioni in classifica generale, con Jan Polanc sempre in Maglia Rosa. Andiamo a rivivere la frazione odierna con ledei protagonisti.d’ItaliaIlnur, voto 10: è rinato finalmente il russo, capitanoKatusha-Alpecin. A quattro anni di distanza torna a trionfare sulle strade deld’Italia e lo fa in grande stile: trova la fuga giusta, ha coraggio nell’andare all’attacco sin dai primi chilometri, si gestisce nei primi tre quarti di gara e poi sfodera tutti i suoi cavalli sulla ...

AntonioTisi : Dalle 21.35 #ZonaCesarini: #basket @LegaBasketA, quarti: Avellino-Milano #EttoreDeLorenzo. #Atletica, Meeting di… - CatelliRossella : Giro d'Italia, pagelle della 12esima tappa: Nibali da 7,5 e Roglic insufficiente - zazoomnews : Pagelle Giro d’Italia 2019 voti dodicesima tappa: Benedetti la gioia dell’eterno gregario. Astana e Movistar all’ar… -