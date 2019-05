Domenico Lucano potrà tornare a Riace per l’ultimo comizio della sua lista elettorale e

Giro d’Italia 2019 - escluse fratture al polso per Domenico Pozzovivo. Il lucano dovrebbe ripartire : La caduta nella parte finale della quarta tappa del Giro d’Italia 2019 non ha soltanto scritto la parola fine sulle ambizioni di vittoria dell’olandese Tom Dumoulin (Sunweb). Tra coloro che si sono ritrovati sull’asfalto c’è stato anche il lucano Domenico Pozzovivo, prezioso gregario di Vincenzo Nibali con il compito di scortare il proprio capitano soprattutto nelle frazioni più impegnative della terza settimana. Il ...

Domenico Lucano : “A La Sapienza ci sarò e senza scorta”. Ma Forza Nuova : “Anche senza autorizzazione manifesteremo” : Mimmo Lucano andrà alla conferenza organizzata il 13 maggio dall’Università La Sapienza di Roma, parlerà e lo farà senza scorta. È stato proprio il sindaco sospeso di Riace ad annunciarlo, a due giorni dall’evento Convivenze, il senso dei luoghi e il senso degli altri a cui è stato invitato dall’ateneo capitolino. Lo farà nonostante l’annuncio di Forza Nuova di una manifestazione per contestarlo. “Lunedì ...

Giro d’Italia 2019 - Domenico Pozzovivo ci sarà! Le condizioni del lucano : salterà Liegi e Romandia : Si può tirare un sospiro sollievo per quanto riguarda Domenico Pozzovivo. Il corridore della Bahrain-Merida rimasto vittima di una brutta caduta in Belgio, impegnato nella Freccia Vallone, salterà la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Romandia ma sarà al Giro d’Italia. Questo è quanto emerge dai controlli medici ai quali Pozzovivo si è sottoposto nelle ultime ore. Come ha rivelato il medico societario della squadra ciclistica citata Carlo ...

Domenico Lucano - sindaco di Riace - è stato rinviato a giudizio per abuso di ufficio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina : Domenico Lucano – il sindaco sospeso di Riace, in Calabria – sarà processato insieme ad altre 26 persone per abuso di ufficio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La decisione di rinviare a giudizio Lucano è stata presa dal giudice dell’udienza preliminare dopo

Domenico Lucano contro Matteo Salvini : "Io vado a processo - non scappo come lui" : "Ho passato l'inverno ad andare su e giù per le testimonianze, e ad aspettare un po' di luce. Io non ho mai detto sono innocente, questo lo deve dimostrare chi ha le competenze. Noi ci difendiamo nel processo, e non dal processo". Il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano a Circo Massimo, su Radio Ca