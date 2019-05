Domenica In | l' intervista con cui Mara Venier terrorizza la Rai | i guai di salute del

Domenica in - Mara Venier intervista l'ex marito Jerry Calà : "Ma se in privato mi sbaciucchi tutta..." : Jerry Calà è stato ospite di Mara Venier a Domenica in, su Raiuno. La conduttrice ha quindi intervistato senza censura il suo ex marito al quale non ha risparmiato delle belle frecciatine. Come quando lui confessa di non ricordare l'anno del loro matrimonio a Las Vegas. Mara ride e lo prende però in

Domenica In - Alessia Marcuzzi da intervistata a showgirl con mammà : Una puntata incominciata col botto quella di Domenica In di questo pomeriggio, con Alessia Marcuzzi ospite in studio non solo nelle vesti di intervistata ma anche di show girl, se così la possiamo definire. Sì, perché Mara Venier ad Alessia per prima cosa chiede di cantare. Così inizia un nuovo divertentissimo teatrino che zia Mara assicura essere improvvisato, sulle note di Carmela è 'na bambola, nota canzone di Nino D'Angelo che ad ...

Pamela Prati - l'intervista da tremila euro a Domenica In è stata eliminata da RaiPlay? : Tutti coloro che hanno seguito l'affaire Pamela Prati in queste settimane si saranno sicuramente chiesti almeno una volta quanto stiano guadagnando i protagonisti di questo caso, che si candida a diventare uno dei più assurdi della cronaca rosa nazionale degli ultimi anni. Oggi le prime notizie ufficiali sui compensi: secondo quanto diffuso dalla Rai, in risposta all'interrogazione parlamentare dello scorso mese di Michele Anzaldi, membro ...

Coez ti svela qualcosa di più sul nuovo singolo 'Domenica' - il prossimo tour e molto altro! Guarda la video intervista : Buona visione! Dopo i tre concerti anteprima di maggio al Palazzo dello Sport di Roma, Coez sarà pronto a esibirsi in tutta Italia. QUI trovi le date del tour 2019. ph: ufficio stampa Goigest, ...

Coez - esce oggi il video del nuovo singolo ‘Domenica’. L’intervista : “Un brano leggero - diverso dal solito” : esce domenica 5 maggio il video di DOMENICA, il nuovo singolo di Coez estratto dall’album È sempre bello, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk ed è tuttora tra gli album più venduti, con inoltre più di 50 milioni di streaming all’attivo solo su Spotify. Il videoclip, per la regia di Luca Lumaca, è immerso nelle immagini pop anni 80’, tra cassette musicali e biglie sulla ...

Domenica In - la Angiolini presa di mira da alcuni haters dopo l'intervista : 'Antipatica' : Domenica 28 aprile Ambra Angiolini è stata ospite nel salotto di Mara Venier. Chi conosce l'attrice romana sa benissimo che Ambra non ama esporsi molto sulla sua vita privata, ma ieri a Domenica In ha tirato fuori qualcosa in più a riguarda della sua vita privata. Nonostante il suo grande sforzo alcuni haters non hanno affatto gradito il suo modo di porsi e sui social hanno scritto dei commenti al vetriolo sull'attrice. Nel corso dell'intervista ...

