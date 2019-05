Del Debbio a Cecchi Paone | “Sei fuori di melone | pirla | ti butto fuori dalla

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio massacra Cecchi Paone : "Fuori di testa - pir*** - ti butto fuori" : Violentissima rissa televisiva tra Alessandro Cecchi Paone e il conduttore Paolo Del Debbio durante Dritto e Rovescio. Paone - come riporta TVBlog - si scaglia contro Daniela Santanchè e Marco Rizzo. Per il conduttore, ospite a Dritto e Rovescio, Fratelli d’Italia e Partito Comunista non fanno diffe

Dritto e rovescio - scontro tra Del Debbio e Cecchi Paone : "Ti caccio dallo studio - vattene" (Video) : Alessandro Cecchi Paone si scaglia contro Daniela Santanchè e Marco Rizzo. Per il conduttore, ospite a Dritto e rovescio, Fratelli d’Italia e Partito Comunista non fanno differenza con i due esponenti che vengono messi sullo stesso piano e tacciati di essere nemici dell’Europa.“Voglio ringraziarli perché ci ricordano che l’Europa è un grande amore dei liberali, socialisti e cristiani e nemico per fascisti e comunisti”, tuona Cecchi Paone. ...

Dritto e Rovescio - Cecchi Paone : «Santanchè è fascista». Del Debbio sbotta : «E allora tu sei pirla» – Video : Dritto e Rovescio, Del Debbio e Cecchi Paone Nella bagarre, Daniela Santanchè si è presa della “fascista“, Alessandro Checchi Paone del “pirla“. A ciascuno il suo. Ieri sera a Dritto e Rovescio, su Rete4, sono volati stracci tra la parlamentare e il giornalista, che si è scagliato pretestuosamente contro l’interlocutrice, facendo indispettire anche il conduttore Paolo Del Debbio. Quest’ultimo, infastidito, ha ...

Lo spettro dello stipendio di Fazio nei talk del giovedì. Formigli : "Merita quei soldi". Del Debbio : "Se vengo in Rai li date anche a me?" : Se Fabio Fazio incassasse un euro ogni volta che viene citato in sua assenza, la quota fatidica dei due milioni verrebbe toccata in un batter d’occhio. La questione del compenso del conduttore tiene ormai banco da mesi, con la complicità di Matteo Salvini che ha spostato il caso nel quotidiano dibattito politico.“Il signor Fazio è pagato da 60 milioni di italiani per fare politica di sinistra e prende 3 milioni di euro all’anno”, ha detto ...

Dritto e rovescio - Katia Ricciarelli se la prende con Giuseppe Cruciani : "Che faccia di...". Del Debbio completa la frase : Una volta passata la mezzanotte gran parte dei talk show si trasforma. Troppo tardi per collegarsi con le piazze, fuori tempo massimo per assistere a dei comizi politici. Ecco allora che autori e conduttori puntano ad alleggerire temi e clima, con ospiti che il più delle volte arrivano dal mondo dello spettacolo.Giovedì sera a Dritto e rovescio era collegata Katia Ricciarelli, per parlare di immigrazione e sicurezza. Il soprano ha ...

Dritto e Rovescio - bagarre totale. Del Debbio in difficoltà – Video : Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio Ma che è successo a Dritto e Rovescio? Ieri sera il talk show di Rete4 è stato disturbato da fastidiosi e ripetuti momenti di bagarre che hanno coinvolto gli ospiti e il pubblico in studio, i protagonisti dei collegamenti ed il conduttore Paolo Del Debbio, il quale è apparso in difficoltà nella gestione delle continue contese. Il programma d’approfondimento, che nelle prime puntate si era fatto ...

Dritto e Rovescio - rissa totale da Paolo Del Debbio : chiama la pubblicità - finisce ancora peggio : Caos a Dritto e Rovescio, il talk-show di Paolo Del Debbio su Rete 4. Caos che si scatena nella puntata di giovedì 4 aprile, dove si parlava del caso di Torre Maura e della protesta dei romani contro il collocamento di 70 rom nel quartiere. In studio ecco Marcello Zuinisi dell'Associazione Nazione R

Dritto e Rovescio : la lite arena il dibattito - Paolo Del Debbio si arrabbia "Vi butto fuori tutti!" (VIDEO) : Questa sera a Dritto e Rovescio, Paolo del Debbio ha dovuto prendere in mano una brutta gatta da pelare. Nei talk show di attualità siamo soliti a vedere la lite di turno tra questo e quel politico, ma in questo caso la tematica è ancor più sentita poiché si tratta di una delle principali notizie di cronaca presenti su carta stampata e telegiornali.Si parla della tensione venutasi a creare tra i residenti di Torre Maura (Roma) che da giorni ...

Che tempo che fa - Giorgia Meloni distrugge Fabio Fazio nel programma di Del Debbio : ira mai vista prima : 'Mi vergogno che un conduttore della TV di stato italiana pieghi la testa davanti a Macron senza fargli domande su neocolonialismo e FrancoCfa. La soluzione non è spostare l'Africa in Europa, ma ...