Caporalato | per combatterlo possiamo fare ‘assay’ anche noi

(Di venerdì 24 maggio 2019) Questa è la storia di un vasetto di vetro che contiene un pestato di cime di rapa e broccoletti fatto in Puglia. È biologico, naturale, etico. Messa così sembra il payoff di una pubblicità, ma non è questo il punto. Dentro questo vasetto ci sono soprattutto le storie di Yusuf, Mounir, Paap, Hussein, Ibrahim, Matthew, Guebre, Abdoulaye e Mamadou. Nove lavoratori arrivati in Puglia da Ghana, Togo, Burkina Faso e Senegal, alcuni dei quali vivevano a Borgo Tre Titoli, ghetto vicino a Cerignola, in provincia di Foggia, dove non avevano accesso all’acqua e all’elettricità. E dove lavoravano come braccianti sotto i caporali, sfruttati e senza tutele di alcun tipo. Poco più di un anno fa sono entrati a far parte del progetto “In Campo! Senza caporale” dell’associazione Terra!: dieci mesi di formazione e tirocinio in agricoltura, una formazione professionalizzante ...

