Calabria | Fiamme Gialle fermano auto per normali controlli | all’interno era nascosto un

(Di venerdì 24 maggio 2019) Un milione e 86mila euro in banconote anche di piccolo taglio. È quanto trovato dalla guardia di finanza durante un posto di blocco nei pressi dello svincolostradale di Rosarno. I soldi, a pezzi da 5 a 100 euro, erano nascostidi un’guidata da un uomo di 44 anni, originario di Locri, che dopo aver percorso la strada che collega la zona jonica della provincia di Reggio alla Piana di Gioia Tauro, stava per immettersi instrada in direzione nord. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla repressione dei reati finanziari e ai traffici illeciti, i militari dellehanno intimato l’alt all’vettura condotta da C.B. L’uomo che era alla guida ha mostrato subito un inspiegabile nervosismo che ha indotto i finanzieri a procedere alla perquisizione del mezzo, prima con l’unità cinofila e poi con un accurata ricognizione ...

