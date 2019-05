Salvini accusa gli alleati di rallentare la lotta alla Camorra

“Salvini è l’unico vero politico” lo afferma Giorgetti che poi accusa gravemente il premier Conte : La tensione è alle stelle, ormai si pensa soltanto ad una imminente caduta del governo, accuse pesantissime quelle gi Giorgetti ai danni del premier Conte “Conte non è una persona di garanzia, è espressione dei 5 Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza”, anche se “ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di … Continue reading “Salvini è l’unico vero politico” lo afferma Giorgetti che poi ...

Salvini : testimonio la mia fede salvando vite umaneGiorgetti accusa Conte di "tifare" M5s : Luigi Di Maio chiede alla Lega meno polemiche e più fatti. In giornata atteso un Cdm su sicurezza bis e famiglia

Sea Watch - Salvini accusa i 5S per lo sbarco dei migranti. Toninelli : “Me lo dica in faccia” : Scambio di accuse nel governo dopo lo sbarco dei 47 migranti a Lampedusa. Salvini: "Qualcuno l'ordine lo avrà dato. Questo qualcuno ne dovrà rispondere". Il ministro Toninelli: "Porti chiusi a Sea Watch come a tutte le navi che non rispettano le convenzioni internazionali. Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia".Continua a leggere

Milano - si rifiuta di togliere lo striscione che accusa Salvini di essere “amico dei mafiosi” : indagata : Una cittadina residente in zona San Siro a Milano è indagata per diffamazione dopo essersi rifiutata di togliere lo striscione con la frase “Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri”. Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda. Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna di togliere lo striscione, ma lei si ...

Salvini d'acciaio - la Mare Jonio sequestrata e portata a Lampedusa. Migranti - la grave accusa all'equippaggio : Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nuova, grave accusa contro la Mare Jonio, la nave della ong italiana Mediterranea Saving Humans che è entrata nelle acque italiane 12 miglia a Sud di Lampedusa. A bordo, 30 Migranti prelevati in acque libiche da un gommone in avaria. Leggi anche: Dalla

Salone Libro - Altaforte escluso accusa : è attacco a Salvini : L'editore Altaforte, escluso dal Salone del Libro di Torino perché indagato per apologia del Fascismo, definisce «inaccettabile» la revoca e promette di presentarsi...

Matteo Salvini - la delirante accusa del M5s : "Immigrati - vuole fare qualcosa?" : I grillini non sanno più come coprirsi di ridicolo nella loro guerra contro Matteo Salvini e la Lega, tanto che ora puntano il dito anche sull'immigrazione, tema sul quale dar contro il ministro dell'Interno è piuttosto difficile, se si tratta dei risultati. Il punto è che Salvini dopo il caso di Ro

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini di essere fascista : “Leggo che qualcuno arriva persino a negare il 25 Aprile, il giorno della Liberazione. Lo trovo grave”. E’ quanto scrive

[Il caso] Accoltella un uomo perché porta il crocefisso - Salvini invoca la "stretta sugli islamici. Ma Di Maio accusa : "Rimpatri fermi" : I tristi fatti di cronaca di questi giorni - sottolinea il M5S -, con l'aggressione prima a due agenti della polizia da un soggetto che sarebbe dovuto essere già espulso, poi con l'Accoltellamento di ...

Di Maio accusa Salvini : contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo : Volano gli stracci nel governo più incompatibile della storia italiana. “Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo.

Rifiuti Roma - Bagnacani accusa : «Da Raggi pressioni sui conti Ama». Salvini : sindaca incapace : Un esposto in cui tira in ballo in prima persona la sindaca di Roma Virginia Raggi per «avere fatto pressioni» per ottenere la modifica del bilancio Ama. Un documento affidato dall'ex...

Migranti - Migliore a Salvini : se si accusa Ong si va in procura e si denuncia. Non in tv : 'Fare il contrasto al terrorismo è una cosa seria, non si fa in campagna elettorale' ha detto esponente Pd ospite ad Omnibus