Montalbano - La Piramide di Fango | Stasera su Rai1

Il commissario Montalbano - La piramide di fango in replica lunedì 26 marzo : anticipazioni : Direttamente dal 2016 arriva la replica de Il commissario Montalbano in onda su Rai1 dalle 21.25 di giovedì 23 maggio: si tratta di La piramide di fango, un misterioso caso che parte dal ritrovamento di un cadavere all’interno di un cantiere con cui sembrerebbe avere a che fare solo relativamente. Un’indagine del poliziotto di Vigata in cui l’amato commissario interpretato da Luca Zingaretti deve fare ancora una volta i conti ...