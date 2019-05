Mi ha baciata e toccato! Lo chef Mario Batali amico dei vip accusato di stupro

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il famoso, 57 anni e di origine italo-canadese, è statodi abusi e percosse da una donna che ha presentato un esposto il mese scorso. Secondo la vittima, lui l'avrebbee toccato il seno e l'inguine in uno dei suoi ristoranti a Boston nel 2017. Ma lui si difende e tramite il suo legale ha fatto sapere, in una nota pubblicata dal New York Times, che "nega le accuse nella denuncia penale, e anche in quella civile presentata in agosto". Il riferimento è infatti ad un altro episodio, una denuncia civile presentata in agosto da Natali Tene, che halodi averla molesta dopo che i due si erano scattati un selfie insieme in un suo ristorante. Lo scorso anno 3 donne hanno riferito alla polizia di essere state molestate dallonegli anni precedenti in alcuni dei suoi ristoranti di Manhattan, ma gli agenti sono stati costretti a chiudere il caso per mancanza di prove.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...