La Juve frena in Borsa e chiude in rosso a -0 | 14%

Calciomercato : frenata nell'affare De Ligt-Barcellona - la Juve potrebbe inserirsi : Dalla Spagna arrivano ottime notizie per la Juventus e per le altre pretendenti al giocatore: De Ligt, difensore centrale in forza all'Ajax, non è più così convinto di passare al Barcellona, come si era ipotizzato qualche giorno fa. La società blaugrana si è mossa in tempo per bloccare l'acquisto di De Jong, sempre dall'Ajax, creando quell'asse di mercato che può interessare altri componenti della rosa, molto valida, a disposizione del mister ...

Frenata per de Ligt al Barcellona : torna in corsa la Juve - le alternative : Stop! Frenata nella trattativa tra Matthijs de Ligt e il Barcellona . Secondo il quotidiano catalano Sport , l'agente del difensore olandese dell'Ajax, Mino Raiola, ndr, ha alzato la richiesta economica e aspetta il rilancio da parte di altri club: in particolare Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e ...

Juventus-Torino 1-1 CR7 frena il sogno granata : E? il derby di Cristiano Ronaldo - come l?ultimo - e dei rimpianti, di un Toro che va in vantaggio e si fa riacciuffare sull?unico errore difensivo; domenica sera si...

Una ‘scudettata’ Juventus con un centellinato CR7 frena l’entusiasmo dell’Inter : è pari a San Siro : Il derby d’Italia tra Inter e Juventus regala emozioni: nel primo tempo meglio i nerazzurri, nel secondo parziale di gioco Cristiano Ronaldo ‘salva’ i bianconeri Una Juventus già ‘scudettata’ tiene la botta contro un Inter pronta a darsi battaglia per guadagnarsi un posto tra le prime quattro della classifica di Serie A. A San Siro, l’anticipo di campionato tra i bianconeri e gli uomini di Spalletti ...

Allegri ci ricasca - la sua “tremarella” frena ancora la Juventus : ha in mano una Ferrari ma manda in pista una 500 : Massimiliano Allegri imputato numero 1 di una disfatta totale in casa Juventus, uscire ai quarti di finale non era certo nei programmi bianconeri di inizio stagione La Juventus è uscita meritatamente dalla Champions League, venendo distrutta nel gioco sia all’andata che al ritorno dall’Ajax dei ragazzini terribili che hanno pensato a giocare al calcio e non a dietrologie legate al risultato. Il day after è quello delle analisi, ...

Ajax-Juventus - Capello : 'Spero che Cristiano Ronaldo sia al 100% e non giochi frenato' : L'Ajax sa giocare corto e inserirsi senza palla e serviva un giocatore come lui nel guidare la difesa: ha il tempismo nel dirigere la difesa come pochi nel mondo in assoluto. Bonucci la guida quando ...

Juve - le pagelle : Pjanic - piedi da extraterrestre. Bernardeschi jolly irrefrenabile : SZCZESNY 6,5 Piatek prima lo beffa e poi lo stuzzica, Calhanoglu lo costringe alla parata a terra: sono risposte da numero 1. RUGANI 6 E' una serata ricca di sofferenze acute e non appena Piatek lo ...

Juve - Nedved : 'Ronaldo voleva giocare col Milan - l'abbiamo frenato' : Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan. Sul recupero di Ronaldo in vista dell'Ajax, Nedved dichiara: ' Sta facendo di ...

Juventus : Cristiano Ronaldo vuole giocare contro l'Ajax - ma i bianconeri frenano : Nella notte la Juventus ha fatto il suo ritorno a Torino e questa mattina, la squadra si è subito ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro il Milan. I bianconeri si stanno preparando anche in vista del match contro l'Ajax. Infatti, il 10 aprile la squadra di Massimiliano Allegri sarà di scena ad Amsterdam. Per questa trasferta il tecnico livornese spera di recuperare la maggior parte degli infortunati. In particolare il ...