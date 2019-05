Game of Thrones | Bronn lavora a una criptovaluta per vegani

wired

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Attenzione: se non avete visto l’ultima puntata dis of, questo articolo CONTIENE SPOILER Jerome Flynn, l’attore che ha interpretatonella serie tvof, è entrato a far parte del comitato consultivo per una startup che ha lanciato la propriafinalizzata a promuovere lo stile di vita vegano e una produzione etica di cibo. L’attore, vegetariano da 35 anni e attivista per i diritti degli animali, sembra aver preso sul serio l’incarico di maestro del conio affidatogli da re Bran lo spezzato nella puntata finale dell’ottava stagioneOf, iniziando are come consulente per la creazione di una moneta digitale per. Il progetto ha sede in Israele. Si chiama Vegan Nation e sta costruendo, come riporta Coin Base, quello che viene descritto come un “ecosistema pienamente funzionante” con l’intento di supportare i ...

