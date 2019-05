Aspettando la Stagione 2 di Apex Legends | novità in arrivo all’EA Play 2019?

Game of Thrones : Aspettando l’ottava stagione - ecco come è nato il romanzo George R. R. Martin : Il 14 aprile si concluderà una delle serie tv più seguite e appassionanti degli ultimi anni: "Game of Thrones" sta per giungere all'atteso epilogo, e si scoprirà finalmente chi vincerà il perverso gioco del trono. Ma nel romanzo le cose sono molto diverse: la lunghissima saga di George R. R. Martin è molto lontana dalla conclusione. E nell'attesa, ecco come tutto è cominciato, ventotto anni fa.Continua a leggere