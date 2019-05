Verona-Pescara domani sera in tv | orario d’inizio e su che canale vederla in streaming

Serie B - playoff : Hellas Verona-Spezia e Pescara-Cittadella aprono il calendario : La regular season del campionato di Serie B si è conclusa. Brescia e Lecce sono state promosse direttamente in Serie A, mentre per conoscere il nome della terza squadra bisognerà attendere i playoff. Per quanto riguarda la retrocessione in Serie C sono già scesi Foggia, Padova e Carpi. Una quarta squadra lascerà la Serie B al termine dei playout. La Lega ha già reso noto il calendario, con gli incroci del tabellone. Prima di andare a scoprire ...

Paura in Serie B - danneggiato il pullman del Verona dopo la gara di Pescara [FOTO] : Paura in Serie B, momenti di tensione nel post Pescara-Verona. Poco dopo l’uscita del pullman dei veneti dallo stadio Adriatico, verso le 18.30, un uomo ha lanciato una bottiglia infrangendo un vetro del mezzo in cui si trovavano i calciatori dell’Hellas. Fortunatamente non ci sono stati feriti e il pullman ha proseguito verso la stazione ferroviaria di Pescara Centrale da dove i calciatori del Verona, in treno, sono partiti ...

Pescara - autobus del Verona colpito da un sasso. La denuncia dell'Hellas : Un episodio assolutamente da condannare quello accaduto dopo il match tra Pescara e Verona disputatosi allo stadio Adriatico e terminato con il punteggio di 1-1. L'autobus dell'Hellas è stato colpito ...

Pescara-Verona : probabili formazioni - quote e pronostico : Pescara-Verona: probabili formazioni, quote e pronostico Sabato 27 Aprile alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Adriatico di Pescara, il match tra Pescara e Verona valido per la 35esima giornata di Serie B. Pescara-Verona: come arriva la squadra di Pillon Pescara che pecca di continuità in questa stagione e deve tentare in tutti i modi di recuperare le brutte prestazioni collezionate fino ad ora in questo finale di campionato. La squadra ...