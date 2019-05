Una notte al Museo per trenta ragazzi di Comiso

Cuneo - finisce in Una scarpata mentre va in ospedale per il turno di notte : morto infermiere : Marco Abrigo, infermiere di Alba che lavorava al San Lazzaro, domenica sera era atteso per il turno di notte ma non è mai arrivato a destinazione. Inutili le ricerche, scattate a seguito dell’allarme lanciato dai genitori e proseguite per tutta la notte. L’auto e il cadavere sono stati trovati stamane in una scarpata di Cherasco (Cuneo).Continua a leggere

Aeronautica : soccorso nella notte escursionista infortUnato sul Monte Falerzio [VIDEO] : Un elicottero HH-139A è intervenuto nel cuore della notte per effettuare il recupero di un escursionista di 38 anni rimasto gravemente ferito sul Monte Falerzio, in prossimità del Santuario della Madonna dell’Avvocata nel comune di Maiori (SA) sulla costiera amalfitana. L’elicottero militare, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di trasporti, si è immediatamente ...

Una notte all’Opera : al Teatro Regio di Parma i bambini dormono a teatro : Una notte all'Opera: è l'iniziativa del teatro Regio di Parma, dove un gruppo di 50 bambini ha trascorso la notte in teatro, muniti di sacco a pelo, pigiama e spazzolino da denti, in uno dei tempi della lirica nel nostro Paese. Prima con una caccia a tesoro di tema verdiano, poi con un vero e proprio pigiama party.Continua a leggere

Back to the Nineties : Una notte a bordo dello Spice Bus : Il salotto dello Spice BusLe sedute in puro stile Girl Power!Dettagli Girl Power sullo Spice BusDettagli animalier sullo Spice BusLa camera da letto è ispirata a Scary SpiceGli Anni Novanta stanno tornando, o meglio sono già tornati: ve ne siete accorti? I Backstreet Boys son tornati a calcare i palchi anche qui in Italia, in tv in agosto partirà il reboot di Beverly Hills 90210, e le Spice Girls a giugno partiranno in tour, girando tutta la ...

Ballando con le Stelle 2019 : Alessandro Del Piero ballerino per Una notte - puntata 11 maggio (VIDEO) : Ballando con le Stelle 2019, Alessandro Del Piero ballerino per una notte. Il calciatore si è esibito in un quick step (VIDEO) Ballando con le Stelle è giunto ormai alla settima puntata (qui gli ascolti) , in onda ieri dalle 20:40 circa su Rai 1 come ogni sabato. Milly Carlucci per battere il quartetto di ospiti ad Amici (Gerry Scotti, Mara Vener, Emma e Raffaella Carrà) ha scelto uno dei calciatori più amati dagli italiani, Alessandro Del ...

Alpini - raduno a Milano : adunata 2019/ Una notte fra canti - balli e qualche bevuta : Alpini, raduno in corso a Milano, adunata nazionale 2019. La prima notte è passata fra canti, balli e qualche bevuta. Oggi grandi eventi in programma

Basket - 30a giornata : tutto in Una notte. Si decide la zona playoff. Fari puntati su Sassari-Cantù e Brindisi-Trento : tutto in una notte. Ultima giornata della stagione regolare per la Serie A di Basket e saranno 40 minuti decisivi per la lotta playoff. Cinque squadre per gli ultimi tre posti e sarà davvero una grande battaglia. I campi di riferimento sono quello di Sassari e Brindisi, due formazioni che si contendono il quarto posto (pugliesi sopra di due punti, ma sardi avanti nello scontro diretto). Non sono, però, la Dinamo e l’Happy Casa ad essere ...

Una luce nella notte del'attuale crisi della Chiesa : Benedetto XVI : ... è semplicemente un luogo di incontro e di testimonianza, propone delle occasioni a cadenza più o meno mensile; conferenze su tematiche di attualità, presentazione libri, spettacoli teatrali, ...

Liverpool-Barcellona - Klopp : “Una notte speciale” Valverde : “Terribile” : LIVERPOOL BARCELLONA Klopp: A Liverpool si scrive una pagina memorabile della storia del calcio che vede per il secondo anno consecutivo protagonista in negativo il Barcellona: i Reds di Jurgen Klopp vincono 4-0 e vanno in finale di Champions League per la nona volta nella sua storia, e lo fa ribaltando il 3-0 dell’andata con […] L'articolo Liverpool-Barcellona, Klopp: “Una notte speciale” Valverde: ...

I rischi del dormire poco : meno di 6 ore a notte possono portare Una serie di malattie - dal cuore al cancro : Se non si dorme a sufficienza, si corre il rischio di problemi di salute potenzialmente fatali. Decenni di ricerca hanno dimostrato che dormire regolarmente poco è associato ad un maggior rischio di arterie ostruite, malattie cardiache e mortalità precoce. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista mensile Experimental Physiology, spiega perché la mancanza di sonno aumenta la vulnerabilità alle malattie cardiache. Gli adulti che dormivano ...