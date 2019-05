Morto Niki Lauda | addio alla leggenda della Formula Uno

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019), pilota austriaco eUno,all’età di 70 anni. “Si è spento serenamente” lunedì, ha riferito la sua famiglia. “I suoi risultati impareggiabili, come atleta e imprenditore, non saranno mai dimenticati, il suo infaticabile gusto per l’azione, la sua forza e il suo coraggio rimarranno un modello e uno esempio per tutti noi“, si legge in un comunicato. Ha vinto in carriera tre titoli mondiali diUno: due con la Ferrari, nel 1975 e nel 1977, e uno con la McLaren nel 1984. Nel 1976 è rimasto vittima di un incidente durante il Gran Premio di Germania, riportando gravi ustioni al volto. Al terminecarriera da pilota, ha fondato una compagnia aerea (laAir), ed è diventato presidente non esecutivo del team Mercedes diUno. Circa 9 mesi fa aveha va subito un trapianto di ...

Agenzia_Ansa : F1, morto a 70 anni l'ex pilota austriaco Niki Lauda - Corriere : Lutto nella Formula 1: è morto Niki Lauda, aveva 70 anni - SkyTG24 : Formula 1, è morto a 70 anni l’ex pilota Niki #Lauda. Fu tre volte campione del mondo con Ferrari e McLaren -