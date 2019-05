Moggi | che bomba | “Se parte mezza parola lui andrà alla Juventus”

Alessandro Moggi a Tiki Taka : “Credo che Conte andrà all’Inter. Ma se si inserisse la Juventus…” : Il procuratore Alessandro Moggi, presente negli studi di Tiki Taka, ha lanciato un indizio sulla prossima squadra di Antonio Conte: “Credo che Conte andrà all’Inter. Ma attenzione, perché se si inserisse la Juventus sceglierebbe col cuore. E il cuore lo porterebbe in bianconero”. E Ciro Ferrara rincara la dose: “Se c’è uno spiraglio per tornare alla Juventus, Conte ci va”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME ...

Moggi - che stoccate alla Roma : “Una società si deve dirigere sul posto e non da Boston o Londra” : Mai banale, fa sempre parlare di sé. L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto all’Adnkronos sulla situazione attuale della Roma, a due giorni dall’annuncio dell’addio con De Rossi. Ecco le sue parole. “Una società si deve dirigere sul posto e non da Boston o da Londra. I risultati sono poi la conseguenza. La squadra paga anche scelte sbagliate sul mercato: quando tu vendi Nainggolan e compri ...

Luciano Moggi - perché l'Inter adesso non può sbagliare : cosa rischia davvero Spalletti : È proprio strano il mondo del calcio, sia per chi lo vive da dentro sia per chi lo racconta. Le notizie si propagano con la velocità del fulmine e vengono lette con voracità e così, quando mancano, qualcuno le deve creare, magari corredandole con proprie impressioni che spesso non hanno niente a che

L'avvocato d Moggi : 'Anche l'Inter con Facchetti aveva rapporti con gli arbitri' : Uno delle più brutte pagine del calcio italiano è sicuramente Calciopoli, che ha sancito la retrocessione della Juventus in Serie B con diversi punti di penalizzazione e la revoca di due scudetti conquistati sul campo. Uno di questi la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in quegli anni guidata da Guido Rossi, decise di riassegnarlo all'Inter di Moratti, quello della stagione 2005-2006, suscitando molto clamore. A tal proposito la Juventus decise ...

Luciano Moggi - la più grande soddisfazione per il calcio italiano : che ammucchiata per le Coppe : All' Allianz non si è vista una grande Juve, piuttosto un buon Torino, pieno di motivazioni e spinto dalle celebrazioni del 4 maggio, anniversario della tragedia di Superga dove perse la vita il grande Torino. Qualcuno a quel tempo scrisse: «Un grande tonfo, poi il silenzio della morte». Siamo vicin

Juve - presentato oggi il ricorso contro FIGC e Inter per Calciopoli. L'avv. Chiappero : 'La differenza? Moggi e Facchetti' : Oppure chiediamo una affermazione di tipo diverso che, preso atto della mutata situazione, il Collegio di Garanzia dello Sport o chi per esso, ci dica che quel comportamento, se fosse stato ...

Calciopoli - Ettore Licheri : “Sim albanesi - agli arbitri schede dedicate. E su Moggi…” : Ettore Licheri, ex federcalcio, ora senatore del M5S, ha rivelato alcuni retroscena su Calciopoli: Ettore Licheri, ex sostituto procuratore della Federcalcio, oggi senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Licheri, che ha partecipato a Calciopoli, rivela alcuni retroscena sull’ inchiesta che sconvolse il calcio italiano nell’ estate del 2006. Di seguito le sue ...

Luciano Moggi - la lezione definitiva ai teorici del calcio : "Ecco qualche consiglio non richiesto" : Agli archivi anche il Derby d' Italia. Se l' 1-1 di San Siro ha dimostrato ai teorici che non ci sono 26 punti di differenza tra Inter e Juventus, ai pratici la Juve ha invece dimostrato il perché si differenzia da tutte le altre squadre: ha dalla sua tanta qualità, ma soprattutto non perde mai le m

Luciano Moggi - la Juve ha falsato il campionato? Perché quelle di Miha e gli altri sono inutili lagne : Facile estrapolare il pensiero di Allegri prima della partita con la Spal: «Sarebbe bello vincere il campionato in anticipo e noi faremo ovviamente il possibile per riuscirci, in questo momento abbiamo però giocatori stanchi che devono riposare, anche per evitare infortuni dovuti ad affaticamento».