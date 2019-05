FIFA 19 | i fan inferociti attendono le SCR Aggiornamento per i TOTS | ma EA pubblica solo

FIFA - Infantino in Kuwait per l’allargamento di Qatar 2022 : Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è stato in Kuwait la domenica appena trascorsa, per parlare della possibilità che il Paese contribuisca all’organizzazione delle gare di Qatar 2022, per allargare così il Mondiale e portarlo da 32 a 48 squadre. Come riporta “Associated Press”, dopo aver incontrato l’emiro del Kuwait e i funzionari del calcio, […] L'articolo FIFA, Infantino in Kuwait per l’allargamento di Qatar 2022 è stato ...