ATELIER LULUA | THE SCION OF ARLAND disponibile dal 24 Maggio

(Di martedì 21 maggio 2019) KOEI TECMO Europe e GUST Studios sono fieri di annunciare che: Theof, saràquesto venerdì, 242019, per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam. L’avvincente gioco di ruolo invita i giocatori in un magico viaggio attraverso la mitica, mentre la giovane eroina,, parte per un’epica avventura nella speranza di scoprire i segreti della patria della sua famiglia.: Theofcontinua la storia della trilogia di, amatissima dai fan, ambientata diversi anni dopo gli avvenimenti del popolare titolo del 2012,Meruru: The Apprentice of. I fan che hanno familiarità con la serie saranno immediatamente riportati nella terra nostalgica che amano grazie a, l’aspirante alchimista che scopre un antico codex e risveglia un antico potere ...

