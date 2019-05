Alessia Macari e Oliver Kragl sposi | lite furiosa la prima notte di nozze Ma lei

dilei

(Di martedì 21 maggio 2019) Non è iniziato nel migliore dei modi il matrimonio frae Oliveche sono stati protagonisti di unanelladi. La showgirl e il calciatore del Foggia si sono giurati amore eterno con una cerimonia blindatissima. Dopo il sì la coppia ha festeggiato insieme agli amici, ma nel corso dellaè successo qualcosa di molto particolare.infatti ha richiesto l’intervento della polizia dopo unafuribonda con il neo marito. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, all’alba sarebbe arrivata una chiamata al 113. Le forze dell’ordine avrebbero quindi raggiunto la sala ricevimenti Tenimento San Giuseppe dove era in corso uno scontro fra. La modella avrebbe rivelato alla polizia di aver litigato con il calciatore per futili motivi. La discussione, fra accuse e parole pesanti, ...

