Meluzzi attacca la Chiesa | ' È eretico Salvini o il clero romano?' VIDEO

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Matteo, nel corso della sua storia di politico, ha più volte manifestato la sua vicinanza agli ideali cattolici. Ha più volte rispedito al mittente le accuse di poca umanità per la gestione migranti, in nome di quella che sarebbe la sua fede cattolica. Non si è mai professato un buon cristiano, ma si è sempre issato a difesa dei valori della religione. Più volte lo si è visto mostrarsi in pubblico in atteggiamenti di ossequio a simboli religiosi come ad esempio il Vangelo o il rosario, ma nelle ultime ore si è levata una vera e propria onda di attacchi provenienti dal mondo dellaCattolica nei suoi confronti. Il tutto è sembrato il culmine di tensioni che negli ultimi tempi hanno riguardato scambi di frecciate con il Vaticano riguardanti la gestione dell'accoglienza e il modo di approcciarsi alle vite umane che vagano nel Mediterraneo a bordo delle Ong. C'è chi, però, ...

Cosimo1119 : @51fini @a_meluzzi Zingaretti il comunista borghese attacca Salvini perchè ha paura che il PD sparirà del tutto con… - marcell32459385 : RT @97Francesco16: @claudioerpiu @Clezia90039499 @Antonel15773761 @mara32838679 @matteosalvinimi @marcell32459385 @a_meluzzi @Massimo018674… - razorblack66 : RT @97Francesco16: @claudioerpiu @Clezia90039499 @Antonel15773761 @mara32838679 @matteosalvinimi @marcell32459385 @a_meluzzi @Massimo018674… -