La remaster di Final Fantasy 12 gira a 60fps su Xbox One X | ma c' è un problema - analisi

Final Fantasy X e X-2 HD remaster sbarca su Nintendo Switch e Xbox One : Square Enix ha annunciato l'arrivo di Final Fantasy X e X-2 nella loro versione rivista e rimasterizzata in alta definizione per Nintendo Switch e Xbox One.Come possiamo vedere infatti, l'HD Remaster di Final Fantasy X e X-2 è disponibile per la ibrida Nintendo e la console Microsoft, Xbox One X inclusa. Riportiamo di seguito il trailer di quest'edizione e il comunicato ufficiale Square Enix per ogni dettaglio:Leggi altro...

